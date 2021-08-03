السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروع التغذية المدرسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مشروع التغذية المدرسية، وفي كل المشروعات التي تفتتحها الدولة المصرية، «نرحب بالقطاع الخاص وقدرته على الإدارة الجيدة، ويبقى موجود معنا بأي نسبة هو عاوزها، نقوله الموضوع أهو اتفضل، ده كلام مش إعلامي، ده كلام حقيقي والله».

وأضاف السيسي، خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، أنه يحتاج للقطاع الخاص، كون هذا القطاع يُعد قاطرة تنمية حقيقية للدولة المصرية، «القطاع الخاص عنده القدرة إنه يحقق هذا الأمر، إحنا نثق فيهم ونحترمهم وبندعوهم مش بس هنا، لأ، في أي مشروعات أخرى».

وأردف رئيس الجمهورية: «لما التقيت رجال الأعمال، قولتلهم يا جماعة عاوز مزيد من الجهد المشترك معانا من أجل أن حجم المنتجات اللي يتم بيعها في مصر تبقى منتجات في مصر، توفر فرص عمل وتقلل فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت معدل النمو يزيد».