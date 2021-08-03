إنجاز جديد لطاقم عمل «مصر للطيران» على طائرة الخطوط الجوية العراقية

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تلقت إخطارًا من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك، بضرورة إجراء تعديل فني على طائراتها بمطار بغداد الدولي، وقامت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتكوين فريق عمل لتقديم خدماته الفنية والدعم المتكامل للطائرة، ولم يتوان الفريق في تقديم خدماته وأنجز التعديل المطلوب في وقت قياسي بلغ ثلاثة أيام فقط بدلاً من خمسة أيام وهو الوقت المعتاد لمثل هذا التغيير، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة في مختلف قطاعات النقل الجوي والحرص علي توطيد العلاقات الطيبة مع دول الجوار.

و أوضح المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الخطوط الجوية العراقية طلبت إجراء تعديل على إحدى طائراتها من طراز بوينج B777 لوجود تشغيل طارئ للطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يستلزم معه تنفيذ تعديل في نظام الـ Navigation Air Traffic Control System بالطائرة للسماح لها بالطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتشريع وكالة الطيران الفيدرالي الامريكي FAA، وهو ما استدعى سفر طاقم فني كامل من القاهرة إلى بغداد على وجه السرعة أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي أدي العمل علي أكمل وجه في وقت قياسي.

ومن جانبه، وجه المهندس هاني الشكر والتقدير للطاقم الفني وكل من عاونه لإنجازهم التعديل في وقت قياسي خاصة مع إعراب الجانب العراقي عن شكره وتقديره للجهود الفنية المبذولة لإتمام التعديل في الوقت المطلوب وعلى سرعة استجابة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكفاءة أداء الطاقم الفني المتميز، الأمر الذي يساعد على رفع مستوى التعاون الفني مستقبلاً بين الشركتين.

يذكر أن التعاون مع الخطوط الجوية العراقية أُعيد تفعيله رسميًا في يناير 2021، وشهد نموًا ملحوظًا في تقديم كافة أوجه الدعم الفني للخطوط العراقية، ومن المتوقع توسيع أطر التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، خاصة بعد ما أعربت عنه شركة الخطوط الجوية العراقية من امتنانها لتميز الأداء الفني لمصر للطيران.