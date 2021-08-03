محافظ الفيوم يتفقد مدرسة التعليم الفني المزدوج بمصنع الصناعات النسيجية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، مدرسة التعليم الفني المزدوج بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة طيبة للصناعات النسيجية، اليوم، ثم كرم عدداً من طالبات التعليم المزدوج المتفوقات، بحضور المهندس سمير سامي رياض، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات النسيجية، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي أبوالحسن، وكيل وزارة القوى العاملة، وأشاد بجودة المنتجات، وأنظمة التشغيل، وأساليب التدريب التي يوفرها المصنع للطالبات وخريجى التعليم الفني المزدوج من خلال منظومة التعليم الفني والتدريب.

التدريب المزدوج يُكسب الطلاب مهارات تؤهلهم لسوق العمل

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ تلك المنتجات يتم تصديرها لمختلف دول العالم، مؤكداً أهمية التعليم والتدريب المزدوج لإكساب طلاب التعليم الفني مهارات ومهناً تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، لافتاً إلى أنّ جودة المنتج هي حصيلة إيجابية للمشاركة بين التعليم الفني وشركات الاستثمار، مما يتيح الفرصة للمنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية.

«الأنصاري»: الدولة جادة في ملف الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج

وأكد المحافظ أنّ المحافظة لا تدخر جهداً في التعامل مع المستثمرين الجادين، مشيراً إلى أنّ الدولة جادة في ملف الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، ودعم كل مستثمر جاد يحافظ على هوية مصرنا الغالية من خلال احترافية عالية، بداية من الطلاب، وصولاً إلى العاملين، مؤكداً أنّ نهضة مصر مرهونة بالجد والاجتهاد والعمل والصبر.

12 ألف طالب بالتعليم المزودج يعملون في مصنع طيبة

من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات النسيجية، أنّ الشركة تأتي على مساحة 17 ألف متر مربع، ويعمل بها 12 ألفاً من طلاب وخريجي التعليم المزدوج، إضافة لمنح الطلاب التدريب اللازم خلال فترة دراستهم بالتعليم المزدوج.

تصدير منتجات مصنع طيبة إلى مختلف دول العالم

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنّ الشركة تستهدف التوسع بفتح فروع جديدة في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنّ منتجات الشركة يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، ولها العديد من الفروع في مختلف المحافظات وتعمل بمجالات النسيج وصناعة الملابس الجاهزة والتطريز وبها كافة الأقسام التدريبية.

محافظ الفيوم يكرّم عدداً من طالبات التعليم المزدوج المتفوقات

وعلى هامش الجولة التفقدية، كرّم محافظ الفيوم، عدداً من طالبات التعليم المزدوج المتفوقات بمنحهم شهادات التقدير، كما قام رئيس مجلس إدارة شركة طيبة بمنح محافظ الفيوم درع الشركة ومُصحفاً تقديراً لدوره البناء في مساندة المستثمرين والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريب، كما منح درعاً تذكارية أخرى لنائب محافظ الفيوم.