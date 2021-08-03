أستاذ بالقصر العيني: مواليد مصر خلال 48 ساعة تعادل زيادة سويسرا في سنة

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية القصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن الخصائص الخاصة بالمواطنين، حيث أن الشاب أو الطفل السمين سيؤثر على القدرة الإنتاجية للبلاد، لافتا إلى أن الدولة المصرية منذ 7 سنوات تهتم بالمواطن من قبل ميلاده، حيث يوجد مبادرات رئاسية لصحة الحوامل ومبادرات أخرى للأطفال لعلاج التقزم والسمنة والأنيميا، مشيرا إلى أن المعدل الذي يزيد به السكان في مصر في 48 ساعة يعادل الزيادة السنوية في سويسرا.

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل طفل سيسأل عليه والده يوم القيامة، لأنه روح، ويجب أن يحصل على تربية وتغذية سليمة وكذلك التربية النفسية الجيدة.

وأوضح أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية القصر العيني، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان شاملا، وركز على أعداد المواليد وخصائصهم، لافتا إلى أنه بحسب مقال تم نشره في الواشنطن بوست في عام 1986، تحدث على أن مصر البلد الوحيد التي يكون فيها مسح المنضدة فيها برغيف العيش أوفر من مسحها بالمنديل، ولكن حاليا الأعداد تغيرت.

وأكد أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية القصر العيني، أنه يجب زيادة الوعي لدى المواطن المصري لتناول الأكل الصحي، وكذلك زيادة مساحات الرياضة لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية زادت من كثافة الفصول وقللت فرص تواجد مساحات خضراء في المدارس، مشيرا إلى أن سويسرا زادت في عام واحد نحو 10 آلاف مواطن، ولكن مصر تزيد بنفس المعدل في 48 ساعة.