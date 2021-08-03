طبيبة تحذر من تناول الأطفال الشيكولاتة والمقرمشات: تصيبهم بالتقزم

حذرت الدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ طب الأطفال بجامعة الزقازيق، من تناول الأطفال المشروبات الغازية بكافة أنواعها، وكذلك المقرمشات والشوكولاتة.

وقالت الشافعي إن هذا النوع من الغذاء يصيب الأطفال بالعديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها التقزم والسمنة، مشيرة في تصريح لـ«الوطن» إلى خطورة المأكولات التي يصطحبها الأطفال في الحقيبة المدرسية، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية لأطعمة تضر بأجساد أطفالنا، دون أن نشعر، مما يترتب عليه تأخر نمو العقل والجسم.

احذر: المواد الحافظة تؤثر على نمو الطفل

وأوضحت الدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، خطورة عدم انتباه الأسر للمشاكل الصحية التي تواجه الأبناء، لافتة إلى أنه من الضروري حصول الطفل على البروتين والخضراوات والفواكه والنشويات، مضيفة أن الألوان الطبيعية والموجودة في الخضروات بأنواعها مفيدة للطفل، ويجب تقديمها له في طبق الطعام، مؤكدة أن المواد الحافظة تؤثر على نمو الطفل.

قياس نمو الطفل كل 6 أشهر من الوزن والطول

ونبهت الدكتورة نجوى الشافعي إلى ضرورة الانتباه إلى قياس طول الطفل ونموه كل 6 أشهر، للتأكد من استمرار نموه، مضيفة أن زيادة طول الطفل كل 6 شهور دليل إيجابي عن استمرار مراحل نموه بشكل سليم، لافتة إلى أنه من الممكن للأم قياس طول ووزن طفلها في المنزل.

ابتعاد الأطفال عن تناول العصائر المعلبة

وشددت الشافعي على ضرورة تناول الأطفال العصائر الطازجة «الفريش»، والابتعاد عن العصائر المعلبة، التي تحتوي على مواد حافظة، «مصر بلد الفواكه، وهي موجودة طوال السنة، وبالتالي لسنا في حاجة لتناول أي مواد حافظة في طعام الأطفال.