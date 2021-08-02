«التعليم العالي»: جائحة كورونا ساهمت في نهضة صناعة تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور هشام توفيق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن صناعة تكنولوجيا المعلومات من الصناعات القليلة التي زاد المنحنى الخاص بها خلال الفترات الماضية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، نتيجة الإقبال على الحلول التكنولوجية لمواجهة هذه الجائحة وللحد من انتشار الجائحة.

فكرنا في كيفية تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب إلكترونيا

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن ظروف جائحة كورونا كانت فرصة ذهبية في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتثبت وجودها، كما أن الوزارة عندما ظهرت الجائحة تم إغلاق الجامعات في مارس 2020، وبدأت في دراسة كيف يتواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة وإعطائهم المحتوى التعليمي.

أنشأنا بوابة موحدة للجامعات لتسهيل التواصل بين الطلاب والأساتذة

وأوضح أنه على التوازي، فكرت الوزارة في كيفية إنشاء بوابة محددة للتواصل، وكانت هناك مبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تم إنشاؤها من خلالها روابط ومواقع للجماعات مخصصة، لا تخصم من باقة الإنترنت الخاصة بالطلاب في المنازل، وقمنا بإنشاء بوابة موحدة للجامعات، لتسهيل التواصل بين الطلاب والأساتذة ضمن برنامج التحول الرقمي.

وأردف مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، أن وحدة تطوير المشروعات تطلق مبادرات للجامعات لتأهل وتعتمد دوليا، فأصبح لدينا أكثر من 100 معمل معتمد دولي، ومؤهل دوليا بعد النجاح العلمي الكبير الذي تحقق، فالتأهيل الدولي يساعد على خلق عائد للجامعات بعد أن كانت الجامعات تذهب للخارج، لعمل تقييم للمعامل الخاصة بها.