المشرف على تنسيق الجامعات يحذر من «مافيا» وكيانات وهمية: لا تنساقوا وراءها

حذر السيد عطا، وكيل وزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، أولياء الأمور من «مافيا» ينشرون إعلانات عن منح بعض الشهادات، مشددًا على أن الوزارة نشرت بيانًا يتضمن أسماء جميع الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة وكل الجامعات المعتمدة من الوزارة، وما دون ذلك كلها كيانات وهمية.

وأضاف «عطا»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أنه خلال هذه الأيام يكثر الحديث عن بعض الإعلانات التي تقبل طلاب بمجاميع منخفضة، مشددًا على أنه يجب على الطلاب ألا ينساقوا وراء ذلك.

وتابع المشرف العام على التنسيق، أنهم رشحوا العام الماضي 226 ألف طالب في الشهادات الفنية، و583 ألف طالب ثانوية عامة، و15 ألف طالب من شهادات المعادلة العربية والأجنبية، و3500 طالب من الثانوية الأزهرية، بإجمالي 832 ألف طالب.

أما عن الجامعات التكنولوجية، فقال إنهم يعملون فيها بشكل جيد، وهي تعتمد على الدراسة التطبيقية والعملية، وهناك توسع فيها، وعليها إقبال من طلبة الثانوية والدبلومات الفنية، ولكنها متاحة بشكل أكبر لخريجي الدبلومات الفنية، والبرامج التعليمية الموجودة بها مطلوبة في سوق العمل وجديدة، مثل الطاقة المتجددة، وبرامج السيارات، والطالب يمكن أن يجد فرصة عمل بعد دراسة عامين فقط.

ونصح الطلاب أن يعرفوا موهبتهم جيدًا، لكي يلتحقوا بالكلية التي يرغبون فيها، و«ميستخسرش المجموع ويقول المجموع اللي جبته خسارة في الكلية دي اللي هو موهوب فيها».

وبالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية، فأشار إلى أنهم يقبلون عددًا محددًا فقط منهم لكي تتاح لهم فرصة أخرى إضافة إلى كليات جامعة الأزهر.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وافق على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهي: «الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية».