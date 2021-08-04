بينما تواصل سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا انتشارها حول العالم، تثور تساؤلات من جانب الكثيرين حول طبيعة هذه السلالة ومدى خطورتها، لذلك نحاول أن نقدم لك هنا كل ما تريد معرفته عن سلالة دلتا المتحورة.

كل ما تريد معرفته عن سلالة دلتا المتحورة

توقّعت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا أن تصبح سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حاليا عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وتنتشر سلالة دلتا المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في الهند، في 124 دولة وإقليماً حالياً، مقابل 180 (ست دول إضافية) يتفشى فيها متحوّر ألفا الذي ظهر في بريطانيا، و130 دولة (سبع دول جديدة) ينتشر فيها متحور بيتا الذي تم رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا، إضافة الى 78 دولة (ثلاث دول جديدة) يوجد فيها متحور غاما الذي ظهر في البرازيل.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن تحل سلالة دلتا المتحورة مكان المتحورات الأخرى بسرعة لتصبح السلالة المهيمنة (من كورونا) الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة.

وباتت سلالة دلتا المتحورة سبباً لأكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنجلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.

ولم تتضح بعد، وفق المنظمة، الآلية الدقيقة التي تجعل سلالة دلتا المتحورة أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع السلالات الأخرى.

وفي السياق نفسه، حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن سلالة دلتا المتحورة، التي اكتشف في بادئ الأمر في الهند وأصبحت السلالة المهيمنة الآن في العالم، «من المرجح أن تكون أكثر خطورة» من السلالات السابقة من الفيروس.

وأشارت المراكز إلى أن 3 أبحاث أجريت في كندا وسنغافورة واسكتلندا أظهرت أن المصابين بسلالة دلتا المتحورة أكثر عرضة لدخول المستشفيات من الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق من الجائحة.

ووصف أطباء يعالجون مرضى مصابين بسلالة دلتا المتحورة بدايات أسرع لظهور أعراض كوفيد 19، وفي العديد من المناطق كانت الحالات الخطرة أكثر عددا، لكن الخبراء قالوا إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لمقارنة النتائج بين أعداد أكبر من المرضى في الدراسات الوبائية لتحديد ما إذا كانت سلالة متحورة معينة تصيب المرضى بأعراض أشد.

وأضاف الخبراء أنه من المرجح كذلك أن تكون سرعة انتشار سلالة دلتا المتحورة تسهم في زيادة أعداد الحالات الخطيرة التي تصل للمستشفيات.

وكشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن خصائص سلالة دلتا الهندية للفيروس التاجي المستجد، مشيرا، في حديث لقناة NBC التلفزيونية الأمريكية، إلى أن فيروس هذه السلالة يسبب حالات شديدة من المرض مقارنة بالفيروسات الأخرى.

ووفقا له، يمكن اعتبار هذه الفيروسات أكثر فتكا، لأنها تُسبب حالات مرضية خطرة جدا، تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وفقا للبيانات التي حللها العلماء الأمريكيون.