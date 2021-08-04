عضو «العليا لعلاج ضمور العضلات»: حقن الحالة الثانية اليوم

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إن معهد ناصر شهد أمس الثلاثاء، أول حالة حقن لطفل مصاب تحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم سيجري حقن الحالة الثانية، مع استمرار عملية حقن المصابين فور توريد الحقن من الشركة، موضحًا أن الوضع الصحي للطفل المصاب بالمرض، مرتبط بعمره.

سن الطفل المريض هو ما يحكم سرعة الاستجابة للعلاج

وأضاف «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه كلما كان سن الطفل أصغر من سنتين، تكون حالته أفضل، مؤكدًا أن سن الطفل المريض هو ما يحكم سرعة الاستجابة للعلاج.

الطفل الأول الذي خضع للحقن ضمن منحة الشركة ظهر عليه التحسن

وأشار عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج ضمور العضلات، إلى أن الطفل الأول الذي خضع للحقن ضمن منحة الشركة، ظهر عليه التحسن في عضلات التنفس والحركة، كما أن الحالتين السابقتين، جرى حقنهما في مستشفى عين شمس في إطار منحة من الشركة المنتجة لعلاج ضمور العضلات، ضمن نحو 100 طفل على مستوى العالم، جرى اختيارهم بشروط محددة.

هناك زيادة كبيرة في معدلات الإقبال على فحص الحالات

وأردف أن هناك حاجة للوقت لمتابعة مدى تحسن الطفلة التي بدأ حقنها بالعلاج الچيني اليوم، كأول حالة مصابة، فالطفل ريان الذي تم حقنه منذ نحو شهرين ونصف، بدأت في التحسن، وهناك زيادة كبيرة في معدلات الإقبال على فحص الحالات، مشيدًا بالدور التوعوي الذي لعبته وسائل الإعلام وتثقيف المواطنين في هذا الإطار.