بعد جمع 35 مليون جنيه.. الطفلة «ليال» تحصل على حقنة ضمور العضلات

أعلنت «ربا الأشقر»، والدة الطفلة «ليال أحمد العزب»، المريضة بضمور العضلات الشوكي حصول ابنتها على الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر تحويل مبلغ التبرعات الذي تم جمعه والذي تخطى 35 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لعلاج حالة أخرى.

ووجهت الأم الشكر لكل من دعمها بماله أو بوقته، كما تقدمت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمرضى ضمور العضلات الشوكي، ووجهت الشكر للدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والأطباء المعالجين .

و أكدت الأم لـ«الوطن»، أن الأعراض ظهرت على صغيرتها في سن 6 أشهر، حيث وجدت الأم أن رضيعتها عاجزة عن الزحف كباقي الأطفال، علاوة على عدم قدرتها على تحريك اليدين والقدمين ومعاناتها الشديدة في البلع.

وأشارت إلى فشل الكثير من الأطباء في تشخيص حالة طفلتها في بداية الأمر حتى اضطررت الأسرة لقطع مئات الكيلو مترات من مسقط رأسها بـ محافظة دمياط إلى القاهرة بحثا عن تشخيص صحيح لحالة طفلتها الوحيدة.

وقالت والدة الطفلة ليال أحمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم جمع المبلغ المطلوب خلال 28 يوما بفضل الله عز وجل وبفضل شهامة المصريين.

وأكدت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «حينما علمت بتشخيص ليال قبل 8 أشهر تملكتني الحيرة ولم أعرف ما العمل، ولم يكن أمامي سوى الدعاء واللجوء إلى الله الذي سخر لي المصريين.. لم نكن نحلم أن نجمع هذا المبلغ في تلك الفترة الصغيرة».