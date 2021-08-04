أستاذ نسا وتوليد: يجب تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والتنمية

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد عدة مرات أنه من أجل يشعر المواطن المصري بالتحسن الاقتصادي يجب أن تقل نسبة الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه يزيد كل 9 شهور مليون شخص، مؤكدا أن السيسي تحدث عن أعداد المواليد اليوم وخصائصهم في افتتاح مجمعات الصناعات الغذائية في مدينة السادات الغذائية.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن السيدة التي ستقلل فترات تتابع الحمل سيكون طفلها أقل صحة ويوجد لديها نقص في عدد من الفتيامينات بينما السيدات التي تطيل من مدة تتابع الحمل سيكون ابنها أكثر صحة وستركز الأم على تقديم حياة أفضل للطفل وتنميته.

وأوضح أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية قصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أنه يجب تحقيق توازن بين معدل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية مؤكدا أن مصر من الدول الوحيدة في العالم التي حققت معدلات نمو مناسب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن الرئيس أشار إلى أن الطفل روح يجب الحفاظ عليها وتنشئته بشكل سليم من أجل يكون أكثر ثقافة وصحة وانتماء للبلاد، متابعا: «الطفل زي الرحلة لو الرحلة بدأت صح هتوصل صح والعكس صحيح».