الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل.. شديد الحرارة وأمطار تصل لحد السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن على الرغم من أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء خلال الأيام المقبل، إلا أنه تزداد فرص سقوط أمطار على بعض المناطق تكون رعدية وتصل لحد السيول على بعض المناطق.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض أهم الظواهر الجوية التي تمر على مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، مائل للحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 44 مئوية.

الظواهر الطبيعية التي تمر بها مصر خلال الأيام المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد فإن خلال الأربعة أيام المقبلة يتوقع سقوط الأمطار على بعض المناطق، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

طقس الأربعاء 4 أغسطس

تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الخميس 5 أغسطس

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 6 أغسطس

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

طقس السبت 7 أغسطس

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.