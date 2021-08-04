عاجل.. انقطاع الكهرباء عن مرسى مطروح بأكملها.. نصف ساعة من الظلام

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة مرسى مطروح بأكملها وجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية التابعة لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تحوَّلت مرسى مطروح إلى كتلة من الظلام الدامس من قرية رأس الحكمة بالكيلو 70 شرق مرسى مطروح، وحتى غرب المدينة بالكيلو 35 اتجاه مدينة النجيلة، والذي استمر مدته نصف ساعة في انقطاع مستمر.

وعاد التيار الكهربائي تدريجيا إلى بعض الأحياء في مرسى مطروح مرة أخرى، وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، بيانا أكدت فيه أن انقطاع الكهرباء في مدينة مرسى مطروح بسبب الضغط على شبكة الكهرباء وجارٍ تغيير الأحمال، وسيعود التيار إلى أحياء المدينة تباعا.