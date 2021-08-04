عاجل.. انقطاع الكهرباء عن مرسى مطروح بأكملها.. نصف ساعة من الظلام
مدينة مرسى مطروح: انقطاع الكهرباء بسبب الضغط على الشبكة
كتب:
محمد بخات
03:02 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
انقطاع التيار الكهربائى
انقطع التيار الكهربائي عن مدينة مرسى مطروح بأكملها وجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية التابعة لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تحوَّلت مرسى مطروح إلى كتلة من الظلام الدامس من قرية رأس الحكمة بالكيلو 70 شرق مرسى مطروح، وحتى غرب المدينة بالكيلو 35 اتجاه مدينة النجيلة، والذي استمر مدته نصف ساعة في انقطاع مستمر.
وعاد التيار الكهربائي تدريجيا إلى بعض الأحياء في مرسى مطروح مرة أخرى، وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، بيانا أكدت فيه أن انقطاع الكهرباء في مدينة مرسى مطروح بسبب الضغط على شبكة الكهرباء وجارٍ تغيير الأحمال، وسيعود التيار إلى أحياء المدينة تباعا.