اليوم.. تدشين الكراكة «حسين طنطاوي» بحضور رئيس الوزراء في الإسماعيلية

تدشن هيئة قناة السويس الكراكة «حسين طنطاوي»، اليوم الأربعاء، لتنضم رسميا إلي أسطول الهيئة من المعدات والكراكات، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقيادات هيئة قناة السويس وعلى رأسهم الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، ووفقا لبيان رسمي صادر عن هيئة قناة السويس يقام حفل التدشين ظهر اليوم بمنطقة المارينا الجديدة شرق قناة السويس.

تعرف علي قدرات الكراكة حسين طنطاوي

تعتبر الكراكة «حسين طنطاوي»، أحد أكبر المعدات التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس والمخطط لها أن تعمل بمنطقة مدخل القناة الجنوبي للعمل في مشروع التوسعة واستكمال إزدواج القناة الذي بدأته هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية.

ويبلغ الطول الكلي للكراكة «حسين طنطاوي» 147.4 متر بعرض 23 مترا وارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5 بقدرة كلية 29190 كيلو وات وقدرة حفار 4800 كيلو بمعدل إنتاجية 3100 متر في الساعة.

وتعتبر الكراكة من أهم المعدات التي ستشارك في أسطول الهيئة بسبب قدرتها الإنتاجية العالية وتعمل الكراكة في أقل عمق تكريك 8 أمتار واقصى عمق 35 مترا محققة أكبر عمق قد تصل إليه السفن خلال السنوات العشر المقبلة.