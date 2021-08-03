قبل تدشينها بساعات.. تعرف علي قدرات الكراكة «حسين طنطاوي»

تُدشن هيئة قناة السويس غدا الأربعاء الكراكة «حسين طنطاوي»، إحدى أكبر الكراكات التي انضمت لأسطول الهيئة خلال الفترة الماضية،؟ في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات هيئة قناة السويس بمبنى «المارينا الجديدة»، شرق القناة.

وتعتبر الكراكة من أكبر المعدات التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس ويبلغ الطول الكلي لها 147.4 متر بعرض 23 مترا وارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5، وتمتاز الكراكة بأنها ذات قدرات كلية تبلغ 29190 كيلو وات وقدرة حفار 4800 كيلو بمعدل إنتاجية 3100م في الساعة، وتعمل الكراكة في أقل عمق تكريك 8 أمتار واقصى عمق 35 مترا، محققة أكبر عمق قد تصل إليه السفن خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

ومن المخطط للكراكة أن تتجه إلي منطقة مدخل القناة الجنوبي للعمل في مشروع التوسعة وإكمال الازدواج الذي بدأته هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية، وتعتبر من أهم المعدات المشاركة في المشروع نظرا لقدرتها الإنتاجية العالية إضافة إلي قدرتها علي التعامل مع الطبيعة الصخرية لامتلاكها حفارات ذات قدرة عالية وإنتاجية ضخمة.

وبحسب مصادر مسؤولة في هيئة قناة السويس، فإن الكراكة ستخضع لعدة تجارب أولها «التمريم»، والعمل في مناطق طبيعية رملية قرب منطقة نمرة 6 ثم العمل في بيئة أصعب بمنطقة البحيرات، وأضافت المصادر أن الهيئة ستجري اختبارات عمل للكراكة في أصعب اماكن العمل بالمدخل الجنوبي للقناة والمعروف بطبيعته الصخرية لمعرفة قدرات الكراكة خاصة في العمل المستمر.

وأشارت المصادر أن الهدف من عملية الاختبار هو الوقوف علي قدرات الكراكة التشغيلية وتلافي أية ملاحظات خاصة مع وجود فريق من مهندسي وفني الشركة الهولندية المصممة والمنفذة للكراكة.