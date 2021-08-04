إصابة 11 شخصا في مشاجرات متفرقة بسوهاج

أصيب 11 شخصا في 4 مشاجرات متفرقة شهدتها محافظة سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على تلك المشاجرات وضبط أطرافها، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دائرة مركز البلينا، تبين أنها بين كل من طرف أول، «علي. ا. ج» 36 سنة، عامل مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن، و«أدهم. ش. ع» 22 سنة سائق مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والظهر، وتم نقلهما للمستشفى المركزي.

وطرف ثان، «أحمد. ا. ص» 30 سنة عامل، و«محمد. ا. ص» 23 سنة مزارع.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش، وأن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

كما ورد بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز طما، وتبين أنها بين كل من طرف أول، «أحمد. م. ا» 32 سنة عامل مصاب بجرح طعني بالبطن من الناحية اليمنى وآخر بفروة الرأس، و«عبد الرازق. م. ا» 22 سنة عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات بالرقبة، وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

وطرف ثان، عادل. ا. س 58 سنة عامل، «محمد. ع. ا» 20 سنة عامل مصابين بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفى المشاجرة، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتبلغ لمركز طما بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، تبين أنها بين كلًا من طرف أول، «معتز. ا. ه» 42 سنة عامل، شقيقه محمد 29 سنة عامل مصاب كل منهما بطلق ناري بالساق اليمني فتحتي دخول وخروج وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، طرف ثان، «حسان. م. ح» 25 سنة عامل مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بفروة الرأس، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح ناري بندقية أليه، وبحوزة الطرف الثاني بندقية أليه، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم أثناء المشاجرة مما أدى لإصابتها، بسبب خلافات على مسقي مياه فاصل بين أرضهما الزراعية.

وتبلغ لمركز شرطة المنشاة، بوقوع مشاجرة، تبين أنها بين كل من طرف أول، «عوض. ع. ز» 48 سنة مدرس، «فرج. ر. ز» 45 عامل، طرف ثان، «صابر. ا. ع» 64 سنة عامل، نجله «محمد. ص» 25 سنة عامل، مصابين برش خرطوش بالظهر والرقبة، وتم نقلهما للمستشفى المركزي.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم عبارة عن بندقية، وطلقتين من ذات العيار، وتبادل الاتهامات بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.