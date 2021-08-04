مستجدات «حياة كريمة» بالمنيا.. زيارات ميدانية لمتابعة التنفيذ (صور)

أجرى الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، يرافقه اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، وأحمد العمدة، منسق «حياة كريمة» في المنيا، زيارة إلى قرية المعصرة لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في القرية، حيث تفقد أعمال توسعة مدرسة وحدة المعصرة الابتدائية ومدرسة الشهيد الابتدائية، وأرض مدرسة التعليم الأساسي المقترحة.

وشهدت الجولة تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وأرض مجمع الخدمات الزراعية، واستمرار أعمال مد شبكات الغاز الطبيعي والمتوقع الانتهاء منها 15 أغسطس، وبدء توصيل الغاز للمنازل، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات المياه بإنهاء 3 كم ويتبقى نحو 1.5 كم، تبدأ بعدها أعمال إحلال وتجديد الشبكات القديمة، إلى جانب أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، حيث بدأت الأعمال بالفورم والدهانات للأعمدة، واستمرار أعمال مد وتدعيم شبكات الاتصالات التي تنفذها شركة هواوي، والمتوقع الانتهاء منها بعد شبكات الغاز الطبيعي.

أما بالنسبة للطرق، شهدت الجولة تفقد الطريقين الرئيسيين المقرر إعادة رصفهما، بعد انتهاء شبكات المرافق، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وكان الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أعلن انطلاق برنامج زيارات ميدانية لطلاب الجامعة لمشروعات «حياة كريمة» بقرى محافظة المنيا، الذي تعده وتنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت شعار «حياة كريمة.. بداية الجمهورية الجديدة»، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، لتعريفهم بأبرز أهداف المبادرة ونجاح وفعالية جهود الدولة لتغيير واقع الريف المصري، ورفع جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية للمنازل، وتحسين المرافق، ومضاعفة الخدمات العلاجية الشاملة للأهالي بالريف، وذلك بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وأهمية أن يطلع المصريون والشباب خاصة، على حجم العمل والإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن، لإعادة رسم خريطة مصر، وإعادة بناء شامل لمكونات الدولة المصرية، التي تشهد الارتقاء بالريف المصري، تحت شعار مبادرة حياة كريمة، من حيث إحداث تنمية شاملة ترتقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأهالي الريف.