مستجدات «حياة كريمة» بالفيوم.. توزيع 196 نظارة طبية و61 طن لحوم (صور)

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» عبر فيس بوك بمحافظة الفيوم مركز اطسا، عن استمرار أعمال المشروع القومي «حياة كريمة»، وصب خرسانة عادية لمركز شباب بحر أبوالمير، وصب القواعد المسلحة لمجمع خدمات الغرق، وصب خرسانة لمركز شباب دانيال، فضلا عن بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى.

وبالتوازي، عُقد اجتماع بمجلس مدينة أطسا ويوسف الصديق، لمتابعة أعمال سكن كريم من قبل لجان المحافظة، وبحضور ممثلي الوحدات المحلية ومجالس المدن، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتشهد محافظة الفيوم، جهودًا مكثفة لإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، حيث يبذل أعضاؤها والقائمون عليها جهدا كبيرا لإنهاء مشروعاتها التي تضم 6 في مركز يوسف الصديق بتكلفة 76.3 مليون جنيه، و35 مشروعا في قرى مركز إطسا بقرى قلهانة والغرق والحجر وجردو وقصر الباسل ومنيا الحيط وأبو جندير بتكلفة 353 مليون جنيه، وتنظيم عشرات القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا.

كما شهدت قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، توزيع 61 طن لحوم من الأضاحي على البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، بواقع 42 طن لحوم أضاحي على مستوى مركز يوسف الصديق، و19 طن على مستوى مركز إطسا، ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الاجتماعية للجمعيات بقرى المراكز المُراكز المُستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

وكذلك أُطلقت قافلة بعنوان «عنيك في عنينا»، لمكافحة العمى والكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة في الفيوم، حيث جرى توزيع 196 نظارة طبية بقرية الغرق بمركز إطسا من مؤسسة صُنّاع الخير والمبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.