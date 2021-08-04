الري: زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي 2021/ 2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي والمنتفعين كافة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسته، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي للبحوث، أنّه يتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيرا إلى تزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وجار إطلاق كميات مياه إضافية لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجّه وزير الموارد المائية والري، بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية مع السيناريوهات كافة.