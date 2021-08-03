«الري» تكشف فرص سقوط «أمطار أغسطس» على القاهرة

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن أمطار أغسطس ظاهرة جديدة، موضحةً أن مركز التنبؤ بالفيضان يتابع كميات الأمطار التي تهطل على النيل بشكل مستمر.

وأضافت سيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «للعام الثاني أو الثالث تواليا نلاحظ كميات الأمطار التي تسقط في أعالي النيل وبخاصة في شمال السودان وتمتد إلى الحدود الجانبية، لكن هذا العام تمتد بشكل أكبر وبخاصة في بعض المناطق في الجنوب وستصل إلى أسوان وهي ظاهرة جديدة وغريبة».

وتابعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري: «الأمطار مركزة على منطقة الجنوب ولن تسقط في القاهرة، اليوم خفيفة، وغدا ستكون غزيرة وستصل حتى أسوان والأقصر وليس القاهرة، لأن شدتها مركزة في دولة السودان، ونحن مجرد الحدود الخاصة للعاصفة الخاصة التي تمطر بشكل طبيعي في السودان وإثيوبيا، ونتوقع أن تصل حدتة 10 ملي، وإذا سقطت على بعض المناطق العالية في حلايب وشلاتين فإنها قد تؤدي إلى سيول ضعيفة».

وأكدت، أن التغيرات المناخية كانت متوقعة، إذ أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى وجود كميات بخر كبيرة في المسطحات المائية، حيث تتحول إلى أمطار تهطل في شكل عواصف وفيضانات في مناطق ليست محددة ووصلت إلى بعض دول أوروبية وغيرها لم تعانِ من هذه الظاهرة، كما تعاني مصر من هذا الأمر وبخاصة في فصلي الخريف والشتاء، ففي عام 2020 هطلت أمطار على القاهرة بشكل لم يحدث منذ 200 عام.