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محمود مسلم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 199 مليونا و566 ألف حالة

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أ ش أ
09:06 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
فيروس كورونا

فيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في العالم، ارتفع إلى 199 مليونا و566 ألفا و49 حالة.

وأفادت الجامعة، حسبما ذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و246 ألفا و202 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء؛ إذ ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و238 ألفا و143 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 614 ألفا و295 حالة.

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