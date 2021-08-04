«حياة كريمة» تكشف مستجدات الأعمال في محافظة الوادي «صور»

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مستجدات المبادرة في محافظة الوادي الجديد؛ إذ وصلت شحنة مواسير pvc لشبكة انحدار عائشة الجديدة، كما تمت بنجاح عينات إحلال التربة الخاص بالمجمعات الحكومية، وجار الاستمرار في أعمال الاحلال للانتهاء منها، والبدء في أسرع وقت.

كما جرى البدء في أخذ عينات مجمع خدمات أبو هريرة، ووصول الأسمنت الخاص بمجمعات خدمة المواطنين.

واستهدفت مبادرة حياة كريمة، محافظة الوادي الجديد بعدد كبير من المشروعات الخدمية، من خلال تطوير 28 قرية في الفرافرة، وأخرى بمركز الداخلة، لتوفير حياة أفضل لعدد كبير من السكان، عبر توفير مجمعات خدمية، وتطوير قطاع الصحة، وبناء مدارس جديدة وتطوير أخرى، وإنشاء منازل جديدة وإعادة بناء أخرى، للمواطنين الأكثر فقرا في تلك القرى لتوفير حياة كريمة لهم، كما تعمل المبادرة على إنشاء مشروعات لتمكين الأسر اقتصاديا في قرى «الفرارة والداخلة».

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هناك معدات ثقيلة وخفيفة تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قري مركز الفرافرة، وتشمل 12 سيارة ومعدة ثقيلة ولوادر حفر، وسيارة خدمة عملاء لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المبادرة التي تستهدف تطوير 28 قرية، يستفيد منها 40 ألف مواطن على مستوى المركز.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تستهدف إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالي 28 قرية بمراكز الفرافرة والداخلة، فضلا عن تنفيذ أعمال الإحلال لمشروعات الصرف الصحي في 11 قرية، هي: «أبومنقار الأم - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن».

وتشمل خريطة المناطق التي يجرى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد، بحسب بيان المحافظة، قرى «أبو منقار و5 توابع لها، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها، قرى الخير والنماء و4 توابع لها، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع، قرية صبيح وتوابعها، قرى النهضة، إلى جانب منطقتين بمدينة الفرافرة «عبدالمنعم رياض – أحمد بدوي».