حياة كريمة في الوادي الجديد.. تطوير 25 قرية بتكلفة 21 مليون جنيه

استهدفت مبادرة حياة كريمة، محافظة الوادي الجديد بعدد كبير من المشروعات الخدمية من خلال تطوير 28 قرية في الفرافرة وقرية في مركز الداخلة، لتوفير حياة أفضل لعدد كبير من السكان عبر توفير مجمعات خدمية وتطوير قطاع الصحة وبناء مدارس جديدة وتطوير أخرى، وإنشاء منازل جديدة وإعادة بناء منازل جديدة، للمواطنين الأكثر فقرا في تلك القرى لتوفير حياة كريمة لهم، كما تعمل المبادرة على إنشاء مشروعات لتمكين الأسر اقتصاديا في قرى «الفرارة والداخلة».

مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد.. المعدات تعمل ليل نهار لإنهاء المشروعات

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن هناك معدات ثقيلة وخفيفة تشارك في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري مركز الفرافرة، وتشمل 12 سيارة ومعدة ثقيلة ولوادر حفر وسيارة خدمة عملاء لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقري المبادرة التي تستهدف تطوير 28 قرية يستفيد منها 40 ألف مواطن على مستوى المركز.

مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد تستهدف إنشاء 5 محطات رفع

وأضاف المحافظ أن المبادرة تستهدف إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالي 28 قرية بمراكز الفرافرة والداخلة، فضلا عن تنفيذ أعمال الإحلال لمشروعات الصرف الصحي في 11 قرية هي «أبومنقار الأم - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن».

وتشمل خريطة المناطق التي يجرى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد، بحسب بيان المحافظة، قرى «أبو منقار و5 توابع لها، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها، قرى الخير والنماء و4 توابع لها، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع، قرية صبيح وتوابعها، قرى النهضة، إلى جانب منطقتين بمدينة الفرافرة «عبد المنعم رياض – أحمد بدوي».

وأكد «الزملوط»، الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بطول 61 كم بالقرى الجاري العمل بها لرفع كفاءتها وتطوير الخدمات وجاري إعادة بناء منازل قديمة للمستهدفين بالمبادرة بقرية «أبو هريرة»، بمركز الفرافرة، وجرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز التعمير لإقامة المنزل على مساحة 120م 2بدلاً من 60 م2 للمنازل البالغ عددها 620 منزلا بالقرية.

نائب محافظ الوادي: افتتاح مشروعات حياة كريمة بقرية الصحوة في مركز الداخلة

ووجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الشكر للقائمين والمتطوعين بالمشروع للظهور المشرف خلال افتتاح السيد رئيس الجمهورية لأعمال التطوير بقرية «الصحوة»، بالداخلة، خلال حفل استاد القاهرة خلال هذا الشهر، مشيدة بالجهد المبذول من فريق العمل فيما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وما يتم تنفيذه في الفترة الحالية، بتكلفة 21 مليونًا 700 ألف جنيه، مشيرة إلى أنها طالبت القائمين على مبادرة حياة كريمة بسرعة إنجاز مشروعات «سكن كريم»، بقريتي الصحوة بالداخلة ودرب الأربعين بباريس، وعرض تقرير مصور مفصل للموقف التنفيذي لأعمال تطوير قري مركز الفرافرة.