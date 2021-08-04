بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين مروريين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم، بإصابات مختلفة، في حادثين مروريين بطرق بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قرب كافتيريا «السوهاجي»، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، فوجه إلى سرعة إنتقال سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث ورفع أثاره عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين إصابة كلا من: «أمل علي السيد، صيدلانية، مصابة باشتباه كسر في الحوض، وعلاء الدين سيد، 59 سنة، صيدلي، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وابنته رنا، صيدلانية، مصابة بجروح وكدمات متفرقة»، جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والاسعاف الأولية داخل مستشفى بني سويف الجامعي.

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان في انقلاب دراجة نارية أمام عزبة الوقف التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهما لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن المصابين هما: «أبانوب ميلاد نجيب، 27 سنة، مقيم بمركز ببا، مصاب بجروح و كدمات متفرقة، وصموائيل موريس إسحاق، 30 سنة، مقيم بمركز ببا، مصاب جروح و كدمات متفرقة».