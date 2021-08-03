فيديو من عقد قران عروس بني سويف.. توفيت بسكتة قلبية بعد ساعة من زفافها

عروس لم تكتمل فرحتها، وعريس أصيب بحالة نفسية سيئة حزنا لفقدان عروسه التي توفيت عقب ساعة من زفافها بسكتة قلبية، أسرة دخلت في حالة صدمة شديدة من هول الفاجعة، قبل تشييع جثمان العروس في جنازة شارك بها أسر القرية والقرى المجاورة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

ونشر علاء القاضي، أحد أقارب عروس قرية ميدوم المتوفاة بعد ساعة من زفافها، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو، لعقد قرانها والذي جرى منذ قرابة أسبوع، قائلا: «لله الأمر من قبل ومن بعد، أختي وبنت عمي وبنتي، إسراء شعبان سعد القاضي، توفيت إلى رحمه الله، الأمس كانت عروسة في الدنيا، واليوم هي عروسة في الجنة، إمبارح كان فرحها في الدنيا، واليوم هي عروسة عند ربنا، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وألهم والديها وأهلها الصبر والسلوان».

إسراء شعبان القاضي، والتي استعدت لتجهيز شقة الزوجية، وأنهت قبل أسبوع عقد القران في حضور أهالي القرية وأسرتها وسط حالة من السعادة التي انتابت الجميع، ظهر جليا في حفل الزفاف مساء أمس، قبل أن يجرى زفها لشقتها بقرية ميدوم، وتموت بعد ساعة من دخولها الشقة بسكتة قلبية، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أن الأطباء أكدوا أنها أصيبت بسكتة قلبية حادة.

وقال محمد حامد القاضي، أحد اقاربها: «شاركت في زفها إلى منزل زوجها وبعدها بساعة وصلنا خبر تعرضها لأزمة صحية وحالة إعياء ونقلناها للمستشفى إلا أنها كانت فارقت الحياة إثر إصابتها بسكتة قلبية حسب تأكيد الأطباء لنا، وشيعنا جنازتها وسط حالة من الحزن التي ألمت بالقرية كلها».

ألم وحسرة منعت أسرتها من الحديث وبخاصة زوجها الذي دخل في حالة حزن شديدة، وتحوَّلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى سرادق عزاء لتقديم العزاء في العروس والدعاء بالرحمة لها والصبر والسلوان لأسرتها.