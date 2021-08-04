رئيس مياه القناة: استمرار أعمال تطهير الشبكات وسحب عينات لتحليلها

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الشركة انتهت من عملية تطهير «المروق رقم 2»، بمحطة مياه «أبوعارف الكبرى»، بمحافظة السويس، تحت إشراف مباشر من المهندس عمرو البلتاجي رئيس محطات المياه، لافتا إلى استمرار عملية تطهير «المروقات»، وغسيل الخزانات الأرضية بجميع محطات القناة، بالتنسيق مع مديريات الصحة وقطاع المعامل لتوفير كوب ماء نظيف.

عصمت يتابع جودة مياه الشرب وبيان بإجمالي العينات المسحوبة من المحطات والشبكات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة مستمرة، عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان بإجمالي عدد العينات التي يتم سحبها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لإجراء التحاليل المطلوبة يومياً على مدار 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة .

الانتهاء من إصلاح أعطال خطوط مياه القناة

وأضاف أن الشركة انتهت من إصلاح الأعطال المفاجئة بخطوط المياه في محافظات القناة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها إصلاح خط قطر 6 بوصات علي طريق «السويس ـ الإسماعيلية»، الصحراوي، أمام المنطقة الصناعية الجديدة، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصات بقرية عامر، بإشراف مباشر من عياد نجيب، رئيس شبكات مياه قطاع السويس، كما تم إصلاح كسر في خط 4 بوصات بجوار المدرسة الثانوية التجارية بمدينة فايد، تحت إشراف المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد.

وأشار «عصمت»، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.