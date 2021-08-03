43 بروتوكولا لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

شهد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكولات مع 43 جمعية أهلية لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، وبحضور المهندس عادل عبد المنعم رئيس القطاع التجاري بالشركة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وتهدف البروتوكولات إلى رفع المعاناة عن الأسر غير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه والصرف الصحي، حتى يضمن لهم حياة كريمة، وذلك ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

«مياه الفيوم»: ضوابط وشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنّه جرى توقيع البروتوكولات مع الجمعيات الأهلية لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية، مع مراعاة وضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الغير قادرة، وأنّ الدور المجتمعي مهم جداً في هذه المرحلة من أجل دفع عجلة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمام.

توصيلات المياه بالمجان للمنازل التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا فقط

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ شروط البروتوكول تتضمن أن تكون التوصيلات للمنازل فقط، وليس لأي أنشطة أخرى، وألا تزيد مساحة المنزل المستحق عن 150 مترًا مربعًا ولدور واحد، أو مساحة 75 مترًا ولا تزيد عن دورين، وأن يكون مسقوف بالخشب، ولا يكون بالأعمدة الخرسانية، وألا تزيد قطر التوصيلة عن واحد بوصة، وأن يقدم مع كل طلب بحث اجتماعي وعقد المنزل مختوم بختم الجمعية.

ويحق للشركة إحالة حالات من الأسر التي تستحق التوصيل دون اعتراض من جانب الجمعية بنسبة تقدر بنحو 20٪ من جملة عدد الحالات المُتعاقد عليها، وأن تقوم الجمعية بتفويض شخص أو أكثر للتعامل مع فريق العمل من الشركة، حيث يقوم فريق العمل بالشركة بمعاينة كل الحالات التي ترسلها الجمعية أو تأتي عن طريق لقاء خدمة المواطنين الذي يتم عقده أسبوعياً.

7 آلاف و449 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية العام الماضي

وأكد رئيس الشركة أنّ عدد الحالات التي تم توصيل مياه الشرب إليها العام الماضي عن طريق منظمات المجتمع المدني وصل لأكثر من 7449 حالة.