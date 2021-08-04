الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ41 اليوم.. وذروة الارتفاع غدًا «صور»

يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 41 درجة، على أن يكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الخميس، كما تزداد نسب الرطوبة ليلا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة، إلى تقدم الفاصل المداري شمالا؛ ليزيد من فرص سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين وجنوب البلاد خاصة في الأوقات المسائية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، ستكون كالآتي:

القاهرة 41 28

الإسكندرية 36 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 39 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 38 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى معاناة دول حوض البحر المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة: على غير العادة تعرضت أوروبا الجنوبية «اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا» لموجة شديدة الحرارة هذه الأيام، حيث سجلت اليونان 48 درجة، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفض حيث اثر على المنطقة بأكملها.