«الأرصاد الجوية» تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تعيش حاليًا فصل الصيف الأسخن مقارنة بدرجات الحرارة التي عايشها المواطنون خلال الخمسة أعوام الماضية، معلنا أن الموجة الحارة ستستمر لمدة طويلة خلال الأيام القادمة، قائلا: «واضح جدًا التغيرات المناخية عاملة إيه في العالم كله مش في مصر بس».

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تشهد ارتفاعات شديدة بدرجات الحرارة، موضحًا أن خرائط الطقس تشير أيضًا إلى امتداد منخفض الهند الموسمي المسبب لتلك الموجة الحارة، على كل منطقة الشرق الأوسط وكذلك بعض الدول الأوربية، بالأخص المتواجدة بشرق وجنوب أوروبا.

وصرح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن دول شرق وجنوب أوروبا تشهد درجات حرارة تصل إلى 45 درجة، هذا أمر غير مسبوق منذ أكثر من 50 عامًا.

وأردف أن درجات الحرارة المرتفعة جعلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تهتم بدراسة ومقارنة التغيرات المناخية التي تحدث هذا العام بما سبق خلال الخمس سنوات الماضية، كاشفًا أنه بعد تلك المقارنات تيقنت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف الحالي هو الأسخن على مستوى درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا ما يتضح في درجات الحرارة المسجلة يوميا والتي تتجاوز حاجز الـ 40 درجة، موضحًا أن الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية جعل من مسألة تغير الكتلة الهوائية صعبا للغاية خلال تلك الأيام، معلنا أن الموجة الحارة ستستمر مدة طويلة خلال الفترة المقبلة وتصل إلى أسبوع على الأقل.

ونبه «شاهين» بأن درجات الحرارة خلال أغسطس الحالي تسجل أرقاما أعلى من المعدلات الطبيعية التي تسجل كل عام بحوالي من 5 إلى 7 درجات مئوية، كاشفا في الوقت ذاته إن هناك توقعات بأن تقل درجات الحرارة بعض الشيء خلال النصف الثاني من أغسطس الجاري وبداية سبتمبر المقبل.