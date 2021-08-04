نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي إلكترونيا

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من استقبال طلبات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، مما زاد عمليات البحث خلال الأيام الماضية حول نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي عبر الرابط الذي خصصته الوزارة للحصول على النتيجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

- وللحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال، يدخل ولي الأمر على رابط النتيجة من هنــــــــــا.

- بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور، علمًا بأنّ كلمة المرور هى التى قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.

- اضغط على «تسجيل دخول» لتظهر أمام ولي الأمر نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددّت خطوات القبول وفحص الملفات للمتقدمين، إذ تم فحص الملفات للطلاب المتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 من الشهر ذاته، وإعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم، إذ يمكن لولي الأمر عقب الإعلان عن النتيجة التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفاء البيانات، ويتاح للجنة المختصة بالمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيًا، وعلى مسؤول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئي من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنّه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم واستلام ملفاتهم، مع طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية.