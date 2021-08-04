من هي الفنانة فتحية طنطاوي؟.. زوجها موسيقار وابنة شقيقتها عازفة مشهورة

من هي الفنانة فتحية طنطاوي.. سؤال تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بمجرد إعلان خبر وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من خلال نجلها، حيث حرص عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا على معرفة معلومات تخص الفنانة فتحية طنطاوي التي تعد من أشهر الممثلات اللاتي لعبن أدوارًا ثانوية في فترتي الثمانينيات والتسعينيات.

أبرز المعلومات عن الفنانة فتحية طنطاوي

وكانت الفنانة فتحية طنطاوي، قد توفيت داخل إحدى المستشفيات بعد إصابتها بجلطة في القلب، ومن المقرر تشييع جثمانها ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنانة فتحية طنطاوي التي غادرت دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من خلال السطور التالية:

- من مواليد الأربعينيات.

- درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت مشوارها في مجال التمثيل مع بداية الستينيات من القرن الماضي.

- كان المسرح وخصوصًا «القومي والطليعة» بوابتها الأولى في عالم الفن وانتقلت منهما إلى شاشة التليفزيون والسينما.

أشهر أعمال فتحية طنطاوي «سوق العصر» و«البخيل وأنا»

- اشتهرت بتقديم الأدوار الثانوية.

- قدمت ما يزيد عن 150 عمل فني.

- من أشهر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها مسلسل «سوق العصر» وتجسيدها شخصية زوجة فودة أبو حطب.

- كما شاركت في مسلسل «الشهد والدموع» وتجسيدها شخصية سعدية الخادمة في منزل الحاج رضوان.

- كما شاركت في مسلسلات «البخيل وأنا، حارة العوانس، أين قلبي، سلسال الدم».

- ومن الأفلام التي شاركت فيها «لحم رخيص، مذكرات مراهقة، ديل السمكة، اضحك الصورة تطلع حلوة».

- قدمت مع الفنان محمد صبحي عدد من الأعمال منها مسرحية «انتهى الدرس ياغبي».

- أخر أعمالها عام 2019 ظهورها ضيف شرف في مسلسل «أبو جبل» مع مصطفى شعبان.

- تزوجت من الملحن علي سعد.

- خالة رضوى البحيري عازفة التمباني والتي شاركت في موكب المومياوات.