كشفت وزارة الصحة والسكان، خطوات استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه يتم استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 126 مكتبًا على مستوى محافظات الجمهورية.

كما حددت الوزارة رسوم استخراج الشهادة المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا وقالت إن تلك الشهادات مؤمَّنة من مجمع الإصدارات المؤمَّنة الذكية.

خطوات استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان خطوات استخراج هذه الشهادات، وقالت إن على متلقي لقاح كورونا الجرعتين الذهاب إلى أحد من المراكز التي حددتها وزارة الصحة والسكان وتقديم الشهادة التي تفيد بتلقيه الجرعتين من اللقاح وبعد ذلك يتم استخراج هذه الشهادة ولا تحتاج إلى توثيق أو ختم من أي جهة.

وحددت الوزارة أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا ووفقا لوزارة الصحة والسكان هذه الأماكن هي:

-مكتب صحة نصر أول.

- مكتب صحة الشريف.

- مكتب صحة قصر النيل.

- مكتب صحة التجمع الأول.

- مكتب صحة المعادى.

- مكتب صحة المنيل وذلك بالقاهرة.

- مكتب التطعيم الدولى.

- مكتب صحة كرداسة.

- مكتب صحة الحوامدية.

- مكتب صحة أطفيح.

- رعاية شمال العياط.

- رعاية طفل البدرشين مكتب صحة أوسيم.

- مكتب صحة الصف.

- مركز صحي زين مركز طب أسرة زنين بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة.

- مكتب صحة سموحة.

- مكتب المراقبة الدولية

- مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية وذلك بمحافظة الإسكندرية.

- مكتب صحة بنها رابع.

- المركز الطبي بكفر الشيخ.

- مركز طبي شباب.

- مركز طبي الخانكة أول.

- مركز طبي الخصوص.

- مركز طبي بهتيم ثانى.

- المركز الطبي بشبين القناطر.

- مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول

- مركز طبي قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى المركز الطبي بناصر.

- المركز الطبي الحضري غرب آيتاي.

- عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر.

- المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة ابو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا لا تحتاج إلى ختم أو توثيق، مؤكدا أن وقت استخراج الشهادة لا تأخذ وقتًا في نفس اليوم «10 دقائق فقط»، وفي حال ضياعها يتم استخراج أخرى.