وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة عن تصحيح الثانوية ومؤشرات النتيجة

جدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التأكيد على استحالة اختراق عمليات تصحيح وتجميع درجات امتحانات الثانوية العامة، أو التلاعب فيها بأي شكل، وتحت أي ظرف، لطبيعة التأمين الحاصل في عمليات التصحيح والتجميع، بعيدا عن التدخلات البشرية.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة، منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي أصحابها قدرتهم على إمكانية تغيير وتعديل وزيادة درجات التصحيح في امتحانات الثانوية العامة، واستشهدوا بأعوام سابقة فعلوا فيها هذه التصرفات، وطالبوا متابعيهم بالثقة فيهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي في تصريحات له، أن «مثل هؤلاء كاذبون ولا يملكون أي قدرة على تعديل أو زيادة الدرجات، ويلعبون على وتر الترقب الحاصل لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتيجة التي لا يمكن الوصول إليها بحكم طبيعة التأمين المشددة التي يتم تطبيقها».

ومن بين المنشورات، أن كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطبا طلاب الثانوية العامة، بالتواصل معه لتعديل الدرجات ودخول كلية القمة بمبلغ أقل من مصاريف حجز الدروس الخصوصية، داعيا إياهم بالتواصل معه على الخاص، وعدم التحدث أمام العامة.

وأكد الوزير، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة، يتم مركزيا وتحت إشراف مباشر من جهات أمنية، بعيدا عن الكنترولات، ولجان التصحيح العادية التي كانت تكلف بالمهمة كل عام، وكل ذلك بعيدا عن أية تدخلات بشرية في تقدير صحة الإجابات ورصد الدرجات.

وقال الوزير، إن «كل ما يتردد حول اختراق مراكز التصحيح ونصب واحتيال، ويتم استلام ورصد أوراق الاجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة على مدار الساعة، وليس مطلوبا من أولياء الأمور والطلاب سوى الثقة في نزاهة التصحيح».

وشدد الوزير، على أن يوم 15 أغسطس الجاري، ليس موعدا نهائيا لإعلان النتيجة، لكنها لن تعلن قبل ذلك، وقد يصل الأمر إلى يوم 18 من الشهر ذاته، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن التنسيق وضوابطه في ضوء النتائج، مؤكدا أن نسب النجاح قريبة من السنوات الماضية، بشكل يعكس تجاوب أغلب الطلاب مع طبيعة الامتحانات الجديدة، التي اعتمدت على الفهم وقياس نواتج التعلم.