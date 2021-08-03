عاجل.. أول تعليق من وزير التموين على تحريك سعر الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

ويحق لـ72 مليون مواطن في مصر، الحصول على الخبز المدعم يوميا، بحيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين أن تكلفته الفعلية 65 قرشا، بوزن للرغيف 90 جراما.

وأكد «المصيلحي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأمر سوف يتم دراسته وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت، مؤكدا أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

وقال الوزير، إن التغذية المدرسية للطلاب بنحو 7 أو 8 مليارات، أمر حتمي، وعليه فإن عملية إعادة صياغة فاتورة الدعم أمر ضروري.