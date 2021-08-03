وزير التموين يستعرض آلية عمل «سايلو فوز»: تنتج آلاف الأطنان من الأغذية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مجمع سايلو فودز يحصل على القمح من المناطق الزراعية في توشكى والفرافرة و شرق العوينات، منوها بأنه يجري تخزينها على أعلى مستوى بواقع 70 ألف طن تستعمل 4 دورات في السنة، أي أن قدرتها 280 ألف طن، حيث يستوعب المطحن 800 طن في اليوم بشكل كامل.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في حفل افتتاح رئيس الجمهورية المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن هذا المجمع يوزع الدقيق بشكل آلي على خطوط الإنتاج كافة وكل ذلك بشكل مطابق للمواصفات الفنية والقياسية.

وتابع: «لا يوجد تدخل بشري إطلاقا وهو ما يؤكد سلامتها، وستتكامل المواصفات الصحية للوجبة المدرسية المقدمة للطلاب، كما سنتكامل مع المجمع الصناعي لقها- أدفينا، بخط إنتاج للعصائر بـ430 طن في اليوم وخط إنتاج مركزات الفاكهة 100 طن للفواكه في اليوم و400 طن للبرتقال في الفواكه، وخط إنتاج مربى لإنتاج 150 طنا في اليوم، وخط إنتاج الخضراوات الفواكه 150 طنا في اليوم».

وأوضح، أن خط مركزات الطماطم ينتج 150 طنا في اليوم، وخط إنتاج وتشغيل الرمان 500 طن في اليوم، ومصنع العبوات المعدنية بواقع 3 خطوط لإنتاج العبوات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ووحدات المعامل لاختبار صلاحية المواد الخام ومعامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائي والبحوث والتطوير ومصنع علف للاستفادة من المخلفات.