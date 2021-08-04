وزير التموين لـ«الوطن»: ندرس توجيهات الرئيس حول الخبز لاتخاذ قرار

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سعر رغيف العيش المدعم، سيجري دراستها وعرضها على مجلس الوزراء، للوصول إلى قرار خاص بالنظر فيما يتعلق برغيف الخبز المدعم.

وأضاف المصيلحي لـ«الوطن»، أنه اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، عقب افتتاح المدينة الصناعية «سايلو فودز» بمدينة السادات، لبحث ما أشار إليه الرئيس حول رغيف الخبز المدعم.

ووفقا لقرارا صادر من وزير التموين في أغسطس 2020، فإن رغيف العيش المدعم يكلف إنتاجه الدولة 65 قرشا، ويباع للمواطن على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش، حيث شمل القرار وقتها تقليل وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما.

ويصرف العيش المدعم في مصر، لنحو 72 مليون مواطن مقيد ببطاقات الدعم التمويني، حيث يحق لكل مواطن =5 أرغفة يومية، فضلا عن أنه في حال عدم استكمال عدد الأرغفة المستحقة للمواطن شهريا يتم تحويلها إلى مبلغ نقدي تسمي فارق نقاط الخبز ليشتري المواطن بها ما يحتاجه من السلع الغذائية المتعددة بمنافذ التموين والتي يبلغ عدد حوالي 28 سلعة غذائية تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية للمخازن لتغذية منافذ التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.