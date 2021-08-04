عاجل.. إغلاق مدينة صينية وسط أسوأ تفشي لفيروس كورونا

أغلقت السلطات في بكين مدينة صينية، وسط أسوأ تفشي لكورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقررت الصين تشديد إجراءات الدخول عبر الحدود وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

وسجلت لجنة الصحة الصينية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وذكر بيان للجنة الوطنية للصحة في الصين، أوردته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل 93289 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.