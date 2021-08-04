بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني فى مدينة بدر

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع 6 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح من «18.5 مترمربع: 36 مترمربع»، بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، بهدف توفير الخدمات المختلفة للسكان.

وأوضح مندور، أن أعلى سعر بيع للمتر بأحد المحال التجارية بلغ 130 ألف جنيه للمتر المسطح، لافتاً إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة «سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات – حدايد وبويات – عطارة وعلافة»، كما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية 112500 جنيه للمتر المسطح.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، من محال وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد أن مدينة بدر فى تقدم بمعدلات التنمية، نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.​