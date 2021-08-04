هل يجب الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

حسم مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا المستجد، موضحا أن الجرعة الثالثة لا فائدة منها، وحتى الآن الدراسات التي أجريت لم تثبت أن لها فعالية، وهناك لقاحات تعتمد على الجرعتين فقط أو جرعة واحدة، لافتة إلى خطة الدولة في التوسع بمراكز تلقي لقاح كورونا، وكذلك تطعيم أكبر عدد من المواطنين في نهاية العام بحد أقصى، للوصول بتطعيم المواطنين لـ40%، تحسبا لأي موجة جديدة ومواجهتها بتعزيز مناعة الجسم.

6 مليون مواطن حصل على لقاح كورونا

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن": اللقاحات تحمي من تحورات الفيروس، وحال إصابة المواطن الحاصل على اللقاح بفيروس كورونا تكون الأعراض أقل حدة، اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس، ولكنها تخف من الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة أو شديدة.

وكشف المصدر عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدا أن المواطنين الحاصلين على الجرعتين بلغ 6 ملايين مواطن، بينما وصل عدد المواطنين المسجلين على موقع لقاح كورونا الى أكثر من 10 ملايين مواطن، مشيدا بنسبة إقبال المواطنين على التسجيل، قائلا: "حجز لقاح كورونا مهم جدا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس".

وكشفت تقارير وزراة الصحة والسكان عن خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات، واستقرارا في عدد الوفيات خلال الموجة الثالثة للفيروس.