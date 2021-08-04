ميكنة خدمة العملاء والخط الساخن.. ورشة عمل بشركة مياه المنيا

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل بمحافظة المنيا بعنوان «ميكنة أعمال إدارة خدمة العملاء والخط الساخن للشركة القابضة والشركات التابعة من خلال تطبيق Drops»، الممول من اليونيسيف، بمشاركة الشركات التابعة ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم خطط العمل فى مجالات خدمة العملاء والخط الساخن والتوعية والمشاركة المجتمعية، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة فى تلك المجالات وصولاً لأفضل معدلات أداء خلال الفترة القادمة.

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وتناولت ورشة العمل التي نظمتها الشركة القابضة بالمنيا بحضور قيادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، صياغة معايير التقييم لتلك الإدارات، وصياغة معايير تقييم العاملين، والاتفاق على آلية التقييم على برنامج DROPs، وإعداد شاشات المعايير للادارات.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا علي أهمية تبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة فى مجالات التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن والمشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الهام للعاملين بمراكز وإدارات خدمة العملاء والخطوط الساخنة باعتبارهم سفراء الشركة فى التعامل مع المواطنين.

وأشار إلى أن العاملين بخدمة العملاء والخط الساخن، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وجميع الشركات، لابد أن يمتازوا بمقومات تؤهلهم لحسن استقبال شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة وتلبية متطلباتهم.

وأعرب عن سعادته بتنظيم مثل تلك الاجتماعات التى تنعكس بصورة كبيرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والتى تعد نقلة نوعية لتطوير حياة المواطن فى مختلف نواحى الحياة.

وقال الدكتور إيهاب عبد العزير مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إن الورشة تناولت استعراض للموقف الحالي لتفعيل البرنامج وأهم مميزاته ومنها توفير تطبيق تليفون محمول لتنظيم مهام الموظفين المكلفين بها وربط التطبيق بنظام ال GPS، وميكنة إعداد الخطط وتكليف المهام وتقييم مستمر لموظفى خدمة العملاء والخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا باعتبارهم الخط الأمامى فى التعامل مع المواطنين لضمان تقديم خدمة متميزة.