الأورمان و«قنديل مصر» تهديان مستشفى المنزلة محطة معالجة مياه غسيل كلوي

أهدت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مؤسسة قنديل مصر، محطة معالجة مياه جديدة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة العام بمحافظة الدقهلية، بسعة 40 ألف لتر يوميًّا، وبتكلفة إجمالية بلغت 200 ألف جنيه.

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام «الأورمان»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنَّ هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المتواصلة للجمعية لدعم المنظومة الطبية الحكومية المصرية، وسد احتياجاتها من الأجهزة التكميلية المعدات الضرورية غير المتوفرة، بما يساعد في تقديم المؤسسات الطبية العامة والجامعية خدمات أفضل لصالح المرضى وبخاصة غير القادرين منهم.

وأضاف أن جمعية الأورمان تولي اهتمامًا كبيرًا بأهمية الأنشطة الخيرية التي تدعم صحة المواطنين، باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل والبناء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في توفير الصحة الجيدة والرفاهية.

وأشار إلى أنَّ التعاون مع مؤسسة قنديل مصر في توفير محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة العام من شأنه زيادة القدرة الاستيعابية للوحدة من مرضى الفشل الكلوي، والحالات التي تحتاج غسيلًا أسبوعيًّا، إلى جانب القضاء على قوائم الانتظار ورفع العبء عن كاهل المرضى وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.

وأشاد بتعاون مؤسسة قنديل مصر مع جمعية الأورمان لرفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي، مؤكدًا تبنى الجمعية استراتيجية عمل تنطلق من تعاون دائم مع المؤسسات والهيئات الفاعلة لدعم الاسر الاكثر احتياجًا في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنَّ مؤسسة قنديل مصر أطلقت منذ عام مشروع «سلسبيلا» وهو مشروع خيري، تمَّ تنفيذه لتوصيل مياه صالحة للشرب لجميع محافظات وقرى مصر، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمدى أهمية المياه وعدم الإسراف فيها ومحاولة ترشيدها.