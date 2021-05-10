ملابس العيد لدعم الأسر الأكثر احتياجا بزفتى ضمن «حياة كريمة»

أعلنت أماني النادري وكيل وزارة التضامن بالغربية، الانتهاء من تدشين قوافل كساء وملابس العيد بدعم من جمعية الأرومان، لافت إلى تنفيذ معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان غدا الثلاثاء، لدعم 300 أسرة بقرية كفرالجنيدى مركز زفتى بمناسبة عيد الفطر المبارك .

رسم فرحة العيد علي وجوه 300 أسرة في مبادرة «حياه كريمة» بزفتي

وأضافت «النادري»، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على غير القادرين نشاط خيرى تنفذه جمعية الأورمان تحت إشراف المديرية، بهدف دعم الأسر غير القادرة في تلبية احتياجات أطفالها من الملابس الجديدة، كذلك إدخال الفرحة على هؤلاء الأطفال بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك تنفيذ لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور طارق راشظ رحمي لدعم الأسر أكثر احتياجا بقري مركز زفتي .

تدشين مبادرة فرحة العيد تستهدف توفير ملابس العيد بالمجان للاسر الأولى بالرعاية

كما باشرت «النادري»، تدشين مبادرة فرحة العيد بقاعة الأزمات بالمحافظه بالتنسيق مع بعض الجمعيات الشريكه والتى تستهدف توفير ملابس العيد بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بنطاق قري ومراكز المحافظة.

وكانت مشاركة الجمعيات بالمبادرة على النحو الأتي حيث دعمت جمعية الشيخ عبدالسلام أبوالفضل بالمحلة الكبرى وتستهدف 10000 أسرة بإجمالي تكلفه 2500000 جنيه بينما جمعية رسالة للأعمال الخيرية بزفتى تستهدف 3000 مستفيد بإجمالي تكلفة 500000 جنيه أما جمعية شموس تستهدف 700 مستفيد بإجمالى تكلفة 140000 جنيه بينما الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنه تستهدف 6000 مستفيد بإجمالى تكلفة 2400000 جنيه وجمعية اهل الخير تستهدف 900 مستفيد باجمالى تكلفه 198000 جنيه بينما جمعية رعاية مرضى الكبد والكلى بالمحلة الكبرى تستهدف 400 مستفيد باجمالى تكلفة 100000 جنيه .

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية تفقد الوحدة المتنقله لبرنامج حماية الأطفال بلا مآوى وأوضحت وكيل وزارة التضامن للمحافظ الهدف من عمل السيارة وعمل فريق العمل القائم عليها كما تم الانتهاء من توزيع كراتين المواد الغذائية، وتوزيع لحوم بلدي على الأسر الأكثر احتياجًا، فى مراكز ومدن المحافظة .