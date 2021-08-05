تعرف على درجات تنسيق الالتحاق بمدارس التعليم الفني والثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، استمرار قبول أوراق الالتحاق بالصف الأول الثانوي «عام – خاص – خاص فندقي - الفني» للعام الدراسي 21/ 22م، على مستوى مدارس قرى ومراكز المحافظة.

آليات الالتحاق بمدارس التعليم الفني والصناعي

جاء ذلك بناء على الدراسة المقترحة والمعتمدة من الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لتنسيق القبول والمقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك خلال الفترة المقبلة علي مستوي مدارس التابعة للإدارات التعليمية العشرة.

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 236 درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175 درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 155 درجة.

وفي إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير وميكنة كافة الأعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم، تقرر البدء في ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم للمدارس الثانوية العامة وكذلك لمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته على الطلاب التقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني إلكترونيًا.

كما يأتي ذلك وفق تعليمات الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 2021/7/7 م حتى مدة شهرين على الأكثر حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب خلال السنوات التعليمية المقبلة لهم مع مراعاة الفروقات والقدرات العقلية والبنية الجسمانية.

http://tansiksec.emis.gov.eg/