 مسؤولو «الإسكان» يتفقدون أعمال التجميل والمشروعات بالشروق

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة ‏بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان، جولتهم بالمرور على أعمال الزراعة والتجميل الجارية بالواجهة الغربية والموقع الجديد لمشروع شباب الشروق، وكذا أعمال تنفيذ حديقة مُنتزه الشروق، ومحطة الصرف الرئيسية والمحور الموازي لمشروع القطار الكهربائي، حيث أشادوا بسير العمل مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعات.

من جانبه، أوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن مشروع زراعة الواجهة الغربية للمدينة يأتي ضمن خطة الجهاز لتجميل المدينة، حيث يستهدف المشروع زراعة بعض قطاعات الواجهة التي لم يتم زراعتها سابقاً بالحد الفاصل بين الطريق الغربي والطريق الدائري الأوسطي مع استخدام مياه الري للمزروعات من خلال شبكة مياه الصرف المعالجة ثلاثياً، مضيفاً أن المساحة المخصصة للزراعة تبلغ نحو 15 ألف متر مسطح، حيث جرى رفع المخلفات والتسوية وتجهيز شبكة الري التي ستعمل بنظام التنقيط للحفاظ على المزروعات، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، اكتمال أعمال موقع شباب الشروق والخاص بتوفير فرص عمل لأبناء المدينة، منوها إلى أنه جرى نقل المستفيدين بالمشروع من الموقع المؤقت القديم إلى الموقع الدائم الجديد.

وأشار بشارة، إلى أنه جارٍ زراعة المسطحات الخضراء بأحدث المتنفسات «منتزه الشروق» وقريباً سيتم الإعلان عن التشغيل التجريبي للمشروع، والذي ينتظره قطاع عريض من السكان، بجانب قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الصرف، لافتا إلى أنه جارٍ التنسيق لبدء إطلاق التيار وكذا انتظام سير العمل بالمحور الموازي.