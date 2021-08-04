اليوم.. «مصر للطيران» تسير 71 رحلة جوية على متنها 8069 راكبا

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 71 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى عدة وجهات.

وجاء ضمن الوجهات «دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن».

كما تضمن جدول الرحلات، 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وطابا ومرسى علم وأسيوط وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8069 راكبًا.