حظك اليوم الخميس 5-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج الفلكية يوميا، إذ تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينهم في الصفات وفقًا لكل برج على دائرة الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 5-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية، قاوم لتستمتع بالحاضر.

حظك اليوم برج الحمل 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

حظك اليوم برج الثور 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

أينما ذهبت يحالفك الحظ، وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. راجع جيدا خطواتك، واعتنِ بحساباتك واحذر المغامرة وعليك اليوم أن تكون حكيما في مصاريفك.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحدد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم برج السرطان 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الأسد 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للعزلة قليلا.. ينفعك ذلك، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 5-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة، وتمنحك إصرارا على تحقيقها، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب.

حظك اليوم برج الميزان 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العقرب 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر.

حظك اليوم برج القوس 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

حظك اليوم برج الدلو 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 5-8-2021 على الصعيد المهني

تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الحوت 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.