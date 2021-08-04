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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:13 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يحاول دائما أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ وأن تحافظ على تماسكك أمام الضغوط والواجبات المهنية أو العائلية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تجد اليوم أن بداخلك شكوكًا تشغلك.. انتبه كي لا تثير مشاكل دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

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