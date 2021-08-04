حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، فضلًا عن اتصافه بالعصبية الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تحقق إنجازا كبيرا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.