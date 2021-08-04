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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:13 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتقد مواليد برج الجدي أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، لكنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، والتي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر بمنزل الصحة ما زال يمدك بالإصرار والحماس ويجعلك تتحرك كإعصار، وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس في منزل الحظ تدفعك للتصرف بود وحب.. تبدو يقظا وتلفت إليك الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

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