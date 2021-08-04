حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة، إذ يُعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك، ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

لا تطلب ممن تحب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.